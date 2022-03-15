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Galatasaray-Barcelona maçının hakemi belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi rövanş maçını İtalyan Daniele Orsato yönetecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Barcelona maçının hakemi belli oldu
Daniele Orsato

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Türkiye'de Barcelona’yı ağırlayacak.

İlk maçı İspanya’da 0-0’lık beraberlikle sonuçlanan eşleşmenin ikinci maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20.45’te Nef Stadyumu’nda oynanacak.

  • Hakem belli oldu
  • UEFA, Galatasaray-Barcelona maçının hakemini açıkladı. Bu kritik mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

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