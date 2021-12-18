Galatasaray kazanmayı unuttu

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi. Başakşehir'in golünü 20. dakikada Okaka kaydederken, Galatasaray'ın golünü ise 88. dakikada Mostafa Mohamed attı. Ayrıca Başakşehir'de Duarte 90+5. dakikada gördüğü ikinci sarıdan, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 24'e, Başakşehir ise 29'a yükseltti. Gelecek hafta Başakşehir sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Galatasaray 6 haftadır kazanamıyor

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray, o maçtan sonra ligde oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanamadı. Sarı kırmızılı takım bu süreçte, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karagümrük, Yeni Malatya, Altay Başakşehir ile berabere kalan Galatasaray; Fenerbahçe ve Sivasspor maçlarından da mağlup ayrıldı.

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3 maçtır evinde yüzü gülmüyor

Ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı kazanamayan Galatasaray, aynı zamanda evinde oynadığı maçlardan da hüsranla ayrılıyor. Ligin 11. haftasında Gaziantep'i 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım, daha sonra Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. Altay ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, bu hafta da Başakşehir ile de 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir'in bileği bükülmüyor

Ligde son olarak 8. haftada Fatih Karagümrük'e 3-1 kaybeden Medipol Başakşehir, bu maçtan sonra yenilgi yüzü görmedi. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir 9 maçta, 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Genç hoca takımın başına geçtikten sonra Süper Lig'de yenilgi yüzü görmedi.

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Lider ile puan farkı 18

Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın, ligde lider Trabzonspor ile arasındaki olan puan farkı 18'e yükseldi.