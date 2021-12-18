Spor Rıdvan Dilmen açıkladı Başakşehirin attığı golde faul var mı?
FUTBOL FUTBOL

Rıdvan Dilmen açıkladı: Başakşehir'in attığı golde faul var mı?

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadelenin 20. dakikasında deplasman ekibinden Okaka, attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol sırasında tecrübeli golcünün faul yaptığı iddia edilirken, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Okaka'nın golünde benim gördüğüm kadarıyla faulden yanayım ben" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen açıkladı: Başakşehirin attığı golde faul var mı?
Galatasaraylı futbolcular, Zorbay Küçük'e uzun süre itiraz etti.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, NEF Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmanın 20. dakikasında deplasman ekibi Okaka'nın attığı röveşata golüyle 1-0 öne geçti.

Bu gol sırasında İtalyan oyuncunun, Marcao'ya faul yaptığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı oyuncular mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'e uzun süre itiraz ederken, VAR'dan herhangi bir direktif gelmeyince gol kararı geçerli oldu.

  • "Bence faul"
  • Karşılaşmanın ilk yarısını TRT Spor'da değerlendiren Rıdvan Dilmen, pozisyonun faul olduğunu söyledi. Dilmen, "Okaka'nın golünde benim gördüğüm kadarıyla faulden yanayım ben. 'Faul değil' diyenlere 'Niye faul değil' demem. Okaka'nın hareketinin bana göre futbolda geçerli olmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Başakşehir (CANLI)
SPOR
Galatasaray-Başakşehir (CANLI)

Galatasaray kazanamıyor

Galatasaray kazanamıyor

​Sarı kırmızılılar ligde 6 haftadır galip gelemiyor.
Zirvede tek

Zirvede tek

Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.
Bankacılarla önemli buluşma

Bakan Nebati yeni ekonomi programını anlattı.

​Türkiye'nin 18 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD ve Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı: İşte il il son durum.

​İyi ki kamera kaydı var.

Afrika liderleriyle basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'dan önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.