Rıdvan Dilmen açıkladı: Başakşehir'in attığı golde faul var mı? Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadelenin 20. dakikasında deplasman ekibinden Okaka, attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol sırasında tecrübeli golcünün faul yaptığı iddia edilirken, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Okaka'nın golünde benim gördüğüm kadarıyla faulden yanayım ben" ifadelerini kullandı.

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