Rıdvan Dilmen açıkladı: Başakşehir'in attığı golde faul var mı?

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, NEF Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmanın 20. dakikasında deplasman ekibi Okaka'nın attığı röveşata golüyle 1-0 öne geçti.
Bu gol sırasında İtalyan oyuncunun, Marcao'ya faul yaptığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı oyuncular mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'e uzun süre itiraz ederken, VAR'dan herhangi bir direktif gelmeyince gol kararı geçerli oldu.
- "Bence faul"
- Karşılaşmanın ilk yarısını TRT Spor'da değerlendiren Rıdvan Dilmen, pozisyonun faul olduğunu söyledi. Dilmen, "Okaka'nın golünde benim gördüğüm kadarıyla faulden yanayım ben. 'Faul değil' diyenlere 'Niye faul değil' demem. Okaka'nın hareketinin bana göre futbolda geçerli olmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.