Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye sert sözler: Hadsizlik Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, iki yıldır seçime hazırlandığını ve Fatih Terim'in yalnız bırakıldığını ifade ederek, "Son dönemlerde yaşanan süreç hepimizin canını sıkıyor. Eskiden Dallas dizisi vardı. Galatasaray'daki işler son dönemlerde bu duruma geldi" dedi. Öztürk aynı zamanda Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları hakkında da konuştu.

Haber Merkezi 01 Mayıs 2021, 14:35 Son Güncelleme: 01 Mayıs 2021, 14:48 DHA