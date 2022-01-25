Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas teklifi açıkladı Fatih Terim kabul etmedi
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas teklifi açıkladı: Fatih Terim kabul etmedi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılıların gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elmas, Fatih Terim ile yaşanan ayrılıkla ilgili önemli mesajlar verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Başkanı Burak Elmas teklifi açıkladı: Fatih Terim kabul etmedi
Burak Elmas - Galatasaray Başkanı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılılarla ilgili HaberTürk yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -"Futbolcuları scouting departmanımız önerdi. Alternatifli bir listemiz vardı. Ghezzal da o listedeydi. Ancak maliyeti sebebiyle ben ve arkadaşlarım transferini yapmadı"
  • -"Bizim en büyük sorunumuz futbolcu maaşlarıydı. Bu yüzden bu oyunculara yöneldik"
  • -"Biz gelene kadar bu takımın FFP sorunu vardı. Sürekli kiralık oyuncuların gelip gittiği ve yeni bir takım kurulmak zorunda olduğu bir takımdık."
  • -"Ben Fatih Hoca'ya 'genç, potansiyelli oyuncular alalım. Bir sistem kuralım' dedim."
  • -"Galatasaray'ın kurtuluşunun bu proje olduğunu düşünüyorum"
  • -"Borçlarımızı ödemediğimiz zaman isterse bankalar kayyum atama şansına sahip olabilirler. Galatasaray'a bir şey olmaz diyerek buralara geldik. Hayır. Galatasaray'a bir şey olabilir. Biz buna engel olmaya geldik"
  • -“Karşımızda, ciddi anlamda Galatasaray karşıtı olduğunu düşündüğümüz bir federasyon var.”

Fatih Terim ile neler yaşandı?

  • -"Galatasaray Başkanı, istediği teknik adamla istediği zaman görüşür"
  • -"Yönetim kurulunda Fatih Hoca'nın kalmasını isteyenler vardı. Değişimin zamanlamasını eleştirenler oldu"
  • -"Galatasaray Başkanı olarak en doğru olduğunu düşündüğüm kararı aldım. Bu kararı almak için yeterli sebebim vardı. Aldığım kararın sonucunu zaman gösterecek"
  • "Ben hala Fatih Terim'in önemli bir futbol aklı olduğunu düşünüyorum. Bir efsanemizin sahadaki sonuçlarla yıpranmasını istemediğimi, onu bir ‘futbol aklı’ olarak, başkan yardımcısı göreviyle yanımda görmek istediğimi söyledim. Fatih Terim bunu istemedi."

Transfer mesajı

  • -"Bafetimbi Gomis, görüştüğümüz oyunculardan biri. Hocamızla da görüştük"
  • -"Yedlin ile yollarımızı ayırdık. Omar takıma katılacak. Omar için doktorlarımızdan olumlu rapor aldık."
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