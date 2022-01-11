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Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeni teknik direktörlerini açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasından sonra takımın başına kimin geçeceğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeni teknik direktörlerini açıkladı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Elmas, Florya'daki ekiple ilgili de alınacak kararları yakın zamanda açıklayacaklarını belirtti.

Burak Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Hepinizin şunu bilmesini isterim Galatasaray başkanlık sistemidir, içinde tartışılır konuşulur ama son kararı başkan verir. Hesap ve bedel ödemeye hazırım. Galatasaray başkanlık makamına hakaret edilmesine kabul etmem."
  • "Gördük ki resmi açıklamalar yeterli olmuyor. Hocamızla aramızda son derece Galatasaray'a yakışan konuşmalar oldu. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz."
  • "Hocamız görevdeyken başka bir teknik adamla görüşmedik."
  • "Burada sevgimize göre kararlar alamayız."
  • "Hocamızın tazminat talebi olmadı. Sevgili hocamızla Galatasaray'a yakışan bir şekilde ayrıldık"
  • "Benim seçim vaadim projelerimdi."
  • "Fatih Hoca ile konuşmaya devam edeceğim. Bunu da konuştuk, fikirlerinden faydalanacağımı söyledim."
  • "Domenec Torrent ile ilk önce Fatih Terim'in yardımcısı olması için görüştük. Sonrasında teknik direktör olması yönünde karar verdik."
  • "Torrent'in ekibinde Türk bir yardımcı da olacak"
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