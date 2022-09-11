Dursun Özbek: "Rashica ve Yusuf fırtına gibiydi"

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım geriden gelerek 3-2 kazandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iyi bir takım kurduklarını söyledi. Başkan Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Avrupa'da olmamız gerekiyor"
- "Avrupa'da olmayı kim istemez... Galatasaray, bir Avrupa takımıdır. Galatasaray'ın her sene Avrupa'da olması gerekir."
- "Lig uzun bir maraton, henüz çok başındayız. Şampiyonluk falan konuşmak yanlış olur. Yaklaşık 26 oyuncu ayrıldı, 13 oyuncu geldi. Yeni bir takımız. Çalışıyoruz. Takımın birbirine alışması kısa bir süre alacaktır. Tam randımana geçtiğimiz zaman, bambaşka bir Galatasaray izleyeceğimizi taraftarlarıma vadediyorum."
"Fırtına gibiydi"
- Galatasaray daha iyi günler için çalışıyor. Güzel bir Galatasaray seyrettik. Rashica ve Yusuf Demir fırtına gibiydi. Yusuf'u özellikle çok beğendim.