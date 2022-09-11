Dursun Özbek: "Rashica ve Yusuf fırtına gibiydi" Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iyi bir takım kurduklarını söyledi. Özbek ayrıca yeni transferlerden Rashica ve Yusuf Demir'i çok beğendiğini ifade etti.

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