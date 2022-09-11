Spor Dursun Özbek "Rashica ve Yusuf fırtına gibiydi"
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Dursun Özbek: "Rashica ve Yusuf fırtına gibiydi"

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iyi bir takım kurduklarını söyledi. Özbek ayrıca yeni transferlerden Rashica ve Yusuf Demir'i çok beğendiğini ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çok beğendiği oyuncuyu açıkladı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım geriden gelerek 3-2 kazandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iyi bir takım kurduklarını söyledi. Başkan Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Avrupa'da olmamız gerekiyor"

  • "Avrupa'da olmayı kim istemez... Galatasaray, bir Avrupa takımıdır. Galatasaray'ın her sene Avrupa'da olması gerekir."
"Bambaşka bir Galatasaray"
  • "Lig uzun bir maraton, henüz çok başındayız. Şampiyonluk falan konuşmak yanlış olur. Yaklaşık 26 oyuncu ayrıldı, 13 oyuncu geldi. Yeni bir takımız. Çalışıyoruz. Takımın birbirine alışması kısa bir süre alacaktır. Tam randımana geçtiğimiz zaman, bambaşka bir Galatasaray izleyeceğimizi taraftarlarıma vadediyorum."

"Fırtına gibiydi"

  • Galatasaray daha iyi günler için çalışıyor. Güzel bir Galatasaray seyrettik. Rashica ve Yusuf Demir fırtına gibiydi. Yusuf'u özellikle çok beğendim.

ÖZET | Kasımpaşa - Galatasaray: 2-3
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ÖZET | Kasımpaşa - Galatasaray: 2-3


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