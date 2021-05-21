Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor (CANLI)
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor (CANLI)

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sezonun tamamlanmasının ardından basının karşısına geçti. Cengiz'in sezonu değerlendirmesi ve yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor (CANLI)
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sezonun tamamlanmasının ardından basının karşısına geçti. Cengiz'in sezonu değerlendirmesi ve yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar;

-"Bu önümüzdeki seçimler test seçimidir. Önceki seçimde bir önceki başkana duyulan tepkiyle seçimi kazandım. Üyelerin yarısı beni tanımıyordu."

-Ben kimseye şuna buna oy atın demem."

-"Bu seçimler test seçimidir. Galatasaray'da vefa var mı, takdir var mı, nankör mü? Bunun seçimi olacak."

-"Ben sevgili Fatih Terim'e Bodrum'a giderken, ABD'ye giderken uçak bilet paralarını kulübe ödettiriyor diye bir şey demedim, yanlış anlatmışlar. Fatih Hoca ile konuşmadık. Onun bizi gördüğü pozisyon itibariyle bize öyle bir bakış açısı yok, üst başkan gibi..."

-"İki futbolcumuz problemliydi. Birini ihraç ettik, yönetime hakaret ettiği için. Kötü oynadığı için ihraç etmedik. Taraftara kalsa bir an evvel gönderin diyorlardı. Aynı taraftarların bir bölümü 'Niye gönderdiniz?' dedi."

-"Maalesef başarılı olamadık. Bir tek aklıma gelen, çok da ağrıma giden şey var. Real Madrid ve PSG maçlarında, içeriye girmedim aralarda. Utandım ya. Kimden utandım biliyor musunuz? Taraftarlardan utandım. Biz bunu hak etmedik dedim."

-"Avrupa'da başarılı olamadık, taraftarımızdan özür diliyoruz. Ya orta saha yoktu ya forvet yoktu ya defans yoktu."

-"Biz, Abdurrahim Albayrak ile her ay 200-300 bin veriyoruz. Hanım şimdi bunu bilmiyordu, duymuştur. Başkan adayları ceplerini hazırlasınlar. Fatih Hoca diyor ya."

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