Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz "Fatih Terim ile çalışmayı düşünmüyorum"
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Fatih Terim ile çalışmayı düşünmüyorum"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sezonun tamamlanmasının ardından basının karşısına geçti. Cengiz, sezonu değerlendirirken göreve devam etmesi halinde teknik direktör Fatih Terim ile yola devam edilmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile çalışmayı düşünmüyorum
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sezonun tamamlanmasının ardından basının karşısına geçti. Cengiz, sezonu değerlendirirken göreve devam etmesi halinde teknik direktör Fatih Terim ile yola devam edilmeyeceğini açıkladı.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar;

-"Bu önümüzdeki seçimler test seçimidir. Önceki seçimde bir önceki başkana duyulan tepkiyle seçimi kazandım. Üyelerin yarısı beni tanımıyordu."

-Ben kimseye şuna buna oy atın demem."

-"Bu seçimler test seçimidir. Galatasaray'da vefa var mı, takdir var mı, nankör mü? Bunun seçimi olacak."

  • -"Ben sevgili Fatih Terim'e Bodrum'a giderken, ABD'ye giderken uçak bilet paralarını kulübe ödettiriyor diye bir şey demedim, yanlış anlatmışlar. Fatih Hoca ile konuşmadık. Onun bizi gördüğü pozisyon itibariyle bize öyle bir bakış açısı yok, üst başkan gibi..."

-"İki futbolcumuz problemliydi. Birini ihraç ettik, yönetime hakaret ettiği için. Kötü oynadığı için ihraç etmedik. Taraftara kalsa bir an evvel gönderin diyorlardı. Aynı taraftarların bir bölümü 'Niye gönderdiniz?' dedi."

-"Maalesef başarılı olamadık. Bir tek aklıma gelen, çok da ağrıma giden şey var. Real Madrid ve PSG maçlarında, içeriye girmedim aralarda. Utandım ya. Kimden utandım biliyor musunuz? Taraftarlardan utandım. Biz bunu hak etmedik dedim."

-"Avrupa'da başarılı olamadık, taraftarımızdan özür diliyoruz. Ya orta saha yoktu ya forvet yoktu ya defans yoktu."

-"Biz, Abdurrahim Albayrak ile her ay 200-300 bin veriyoruz. Hanım şimdi bunu bilmiyordu, duymuştur. Başkan adayları ceplerini hazırlasınlar. Fatih Hoca diyor ya."

-"Benim yönetimimden biri aday olursa onu destekleyeceğim. Ben aday olmayacağım"

  • -"Mevcut adayların Galatasaray'a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı yeniden değerlendireceğim."

-"Ben Fatih Terim'le yola devam etmeyi düşünmüyorum."

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