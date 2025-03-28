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Galatasaray'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

14:3128/03/2025, Cuma
AA
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Çeyrek finalde ilk maçlar 8-9 Nisan'da oynanacak.
Çeyrek finalde ilk maçlar 8-9 Nisan'da oynanacak.

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) çeyrek finalinde Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile eşleşti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve Dörtlü Final kura çekimi, İsviçre'nin Mies bölgesinde gerçekleştirildi. Kura çekimine çeyrek finalist 8 takımın temsilcileri katıldı. Son 16 turunda gruplarını lider tamamlayan AEK (Yunanistan), Unicaja (İspanya), La Laguna Tenerife (İspanya) ve ERA Nymburk (Çekya) seri başı olarak kura çekimine girdi. Grup ikincileri Galatasaray, Bertram Derthona Basket (İtalya), Nanterre 92 (Fransa) ile Pallacanestro Reggiana (İtalya) ise ikinci torbada yer aldı.


Üç maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçlarında 2 galibiyet elde eden takım, adlarını dörtlü finale yazdıracak. Çeyrek finalde ilk maçlar 8-9 Nisan'da oynanacak. İkinci müsabakalar 15-16 Nisan, gerekmesi halinde üçüncü maçlar ise 22-23 Nisan'da yapılacak. Ev sahibi avantajını elinde bulunduran seri başı takımlar, ilk maça ve gerekmesi durumunda üçüncü karşılaşmaya sahasında çıkacak. Dörtlü Final organizasyonu ise 9-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Galatasaray, Dörtlü Final'e kalması halinde La Laguna Tenerife-Bertram Derthona Basket eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.


Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:


ERA Nymburk-Galatasaray

La Laguna Tenerife-Bertram Derthona Basket

AEK-Nanterre 92

Unicaja-Pallacanestro Reggiana

#ERA Nymburk
#FIBA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray

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