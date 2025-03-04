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Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk peşinde: Rakip Unicaja

Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk peşinde: Rakip Unicaja

13:474/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray sahasında İspanya temsilcisi Unicaja takımını konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında Çarşamba akşamı İspanya temsilcisi Unicaja takımını konuk edecek.


Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayımlanacak.


Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda D Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, play-inn oynama hakkı kazandı. Üç maç üzerinden oynanan bu turda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçen Galatasaray, adını son 16'ya yazdırdı.


Galatasaray, J Grubu'nda ise 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.


Normal sezonda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna gelen Unicaja ise grupta yaptığı 2 maçı da kazandı. Galatasaray, güçlü rakibine seyircisinin de desteğiyle ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak.


İki takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Birer galibiyet alabilen takımlar, Çarşamba akşamı oynanacak müsabakayla üçüncü kez birbirine rakip olacak.





#Galatasaray Basketbol
#Basketbol Şampiyonlar Ligi
#Unicaja

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