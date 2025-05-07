Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmak istiyor

Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmak istiyor

11:197/05/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Galatasaray, Türk basketbol tarihinde Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk ekip olmak için Dörtlü Final'de mücadele edecek.
Galatasaray, Türk basketbol tarihinde Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk ekip olmak için Dörtlü Final'de mücadele edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek Galatasaray, bu organizasyonu kazanan ilk Türk takımı olmayı hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final serisinde Çekya ekibi Era Nymburk'u 2-0'la geçen "Cimbom", Dörtlü Final'e adını yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, 9-11 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek organizasyonda ev sahibi ülkeden AEK, İspanya'dan Unicaja Malaga ve La Laguna Tenerife'yle sahneye çıkacak. Daha öncesinde 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Galatasaray, Türk basketbol tarihinde Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk ekip olmak için Dörtlü Final'de mücadele edecek. Bu organizasyonda daha önce Banvit ve Pınar Karşıyaka final oynamış ancak bu iki ekip rakiplerine mağlup olmuştu.


Şampiyonlar Ligi gruplarından hiç lider çıkmadı


Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda yer aldığı iki gruptan da ikinci sırada çıktı. İlk olarak normal sezonda Çekya ekibi ERA Nymburk, Yunanistan ekibi Promitheas Patras BC Vikos Cola ve Almanya'dan Rasta Vechta ile D Grubu'nda eşleşen Galatasaray, kazandığı 4 maçla gruptan ikinci sırada çıktı. Sonrasında play-in etabında Saint-Quentin Basket-Ball'ı 2-1'le geçen "Cimbom", son 16 turuna yükselmeye hak kazandı.


Son 16 turunda İspanya'dan Unicaja Malaga, Litvanya'dan Rytas Vilnius ve Manisa Basket ile J Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, 6 maçtaki 4 galibiyetiyle bu grubu da 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale adını yazdırdı.


Organizasyon tarihinde ilk defa Dörtlü Final'e kaldı


Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa Dörtlü Final'e yükseldi. Daha öncesinde 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında organizasyona katılan sarı-kırmızılı ekip, en fazla son 16 turuna kadar ilerleyebildi.


Will Cummings'in takıma etkisi büyük


Sarı-kırmızılıların bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maç başına en fazla sayı atan oyuncusu Will Cummings oldu. ABD'li oyun kurucu, bu sezon çıktığı 15 maçta 16,6 sayı, 3,3 ribaunt ve 3,7 asist ortalaması yakaladı. Cummings ayrıca maç başına 17,5 verimlilik puanıyla bu alanda takımının en iyi ismi oldu.


Kadrosu


Başantrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki Galatasaray kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


Sadık Emir Kabaca, Samet Geyik, Buğrahan Tuncer, Yaman Alişan, Göksenin Köksal, Altan Çamoğlu, Can Korkmaz, Efe Vatan (Türkiye), Micheal Young, Will Cummings, James Palmer, Rob Gray, Tyrone Wallace (ABD), Roberts Blumbergs (Letonya), Angel Delgado (Dominik Cumhuriyeti), Ebuka Izundu (Nijerya)

#Galatasaray
#Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final
#Yakup Sekizkök
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA GELİŞMELER: Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsayacak?