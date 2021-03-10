Spor Galatasaray, Belhandanın sözleşmesini tek taraflı feshetti İşte ayrılığa sebep olan açıklama
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Galatasaray, Belhanda’nın sözleşmesini tek taraflı feshetti: İşte ayrılığa sebep olan açıklama

Galatasaray Kulübü, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Haber Merkezi İHA
Belhanda'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
Belhanda'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Galatasaray, Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Faslı futbolcu Younes Belhanda’nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini açıkladı.

Tek taraflı feshedildi

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda’nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp’ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda’nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" denildi.

Zemini eleştirmişti

Belhanda, TT Stadyumu’nda Sivasspor ile 2-2 berabere kalınan maçın ardından yaptığı açıklamada saha zemininden şikayet ederken, sarı-kırmızılı yönetime eleştirilerde bulunmuştu.

  • 10 milyon euro karşılığında transfer edilmişti
  • 1 Temmuz 2017 yılında Dinamo Kiev'den 10 milyon euro karşılığında transfer edilen Belhanda, 131 karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giymişti. Bu mücadelelerde Faslı oyuncu, 22 gol 26 asistle oynadı.

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