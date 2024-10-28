Galatasaray - Beşiktaş || Canlı skor - Canlı sonuç

Zorlu karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. VAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Galatasaray evinde Beşiktaş ile yaptığı son 7 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Şu ana kadar oynanan 132 karşılaşmada Galatasaray 50, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 43 maç beraberlikle sonuçlandı.