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Galatasaray - Beşiktaş || Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray - Beşiktaş || Canlı skor - Canlı sonuç

17:1928/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
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Galatasaray - Beşiktaş
Galatasaray - Beşiktaş

Trendyol Süper Lig 10. hafta derbi karşılaşmasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.


RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Derbi BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Zorlu karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. VAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.


Galatasaray evinde Beşiktaş ile yaptığı son 7 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.


Şu ana kadar oynanan 132 karşılaşmada Galatasaray 50, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 43 maç beraberlikle sonuçlandı.


Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Ismail Jakobs forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise Mert Günok, Paulista ve Rashica'nın kadroda yer almayacak.


GALATASARAY - BEŞİKTAŞ 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Sara, Torreira, Yunus, Sallai, Osimhen, Icardi

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Semih, Joao Mario, Immobile


GALATASARAY - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR


TRENYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU





#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig

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