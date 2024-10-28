Galatasaray - Beşiktaş || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 10. hafta derbi karşılaşmasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Derbi BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Zorlu karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. VAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.
Galatasaray evinde Beşiktaş ile yaptığı son 7 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.
Şu ana kadar oynanan 132 karşılaşmada Galatasaray 50, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 43 maç beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Ismail Jakobs forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise Mert Günok, Paulista ve Rashica'nın kadroda yer almayacak.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Sara, Torreira, Yunus, Sallai, Osimhen, Icardi
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Semih, Joao Mario, Immobile