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Spor

Derbinin biletleri satışta

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın biletleri satışa çıktı.

14:57 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
En ucuz 700 TL - En yüksek fiyat 13 bin TL

En ucuz 700 TL - En yüksek fiyat 13 bin TL

Süper Lig'in 9. haftasında Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın biletleri satışa çıktı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak müsabakanın biletleri, GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olarak passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.


Biletler, yarın saat 11.00'de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunulacak.


Derbide en düşük bilet fiyatı 700 liradan başlarken, en yüksek bilet fiyatı 17 bin 500 lira oldu.






#Galatasaray
#Beşiktaş
#Derbi
#bilet
1 saat önce
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