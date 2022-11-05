Spor Maç Sonucu | Galatasaray-Beşiktaş 2-1
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Maç Sonucu | Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti: Golleri kim attı?
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Haftanın bu önemli mücadelesini ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 59. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 28. dakikada Cenk Tosun attı.

Barış Alper Yılmaz ilk kez 11'de

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, bu sezon ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde hücumun solunda Barış Alper Yılmaz'a forma verdi. Barış Alper Yılmaz, bu sezon 7 lig ve bir Türkiye Kupası maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Taraftarlardan tribünleri doldurdu

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile oynadığı derbi maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. İl Spor Güvenlik Kurulunda kulüplerin talepleri doğrultusunda alınan kararla Beşiktaşlı taraftarlar, derbiyi statta takip edemedi.

Masuaku kadrodan çıkarıldı

Siyah-beyazlı takımda derbi öncesi sakatlanan Arthur Masuaku kadrodan çıkarıldı. Dün açıklanan kamp kadrosunda yer alan Demokratik Kongolu oyuncu, dizindeki kıkırdakta yaşadığı problem sonrası sağlık heyetiyle yapılan değerlendirmenin ardından maç kadrosuna alınmadı.

Dele Alli ilk kez yedek kaldı

Sezon başladıktan sonra transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'a transfer olan Dele Alli, siyah-beyazlı takımda ilk kez yedek kaldı. Transferinin ardından ilk maçına 4. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşısında çıkan Dele Alli, sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir ve İstanbulspor karşılaşmalarında forma giyememiş daha sonraki maçlara ise on birde çıkmıştı.

Siyah-beyazlı oyuncu geçen hafta oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçının 46. dakikasında ise teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alınmıştı.

Atiba ilk kez kadroda

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon siyah-beyazlı formayı giyemeyen Atiba Hutchinson, derbi maçta takımdaki yerine döndü. Bir süredir takımla çalışmaya başlayan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedek soyunduruldu.
Sosyal medyayı sallayan paylaşım

Sosyal medyayı
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