Spor Galatasarayın Icardi paylaşımı sosyal medyayı salladı
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Galatasaray'ın Icardi paylaşımı sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Galatasaray'ın Icardi ve Beşiktaş paylaşımı sosyal medyayı salladı. Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi sonrasında yaptığı Icardi paylaşımı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Peki Galatasaray, Beşiktaş maçı sonrasında hangi paylaşımı yaptı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Beşiktaş maçı sonrasında ne paylaştı: Icardi paylaşımı
Galatasaray'ın paylaşımı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Haftanın bu önemli mücadelesini ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 59. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 28. dakikada Cenk Tosun attı.

Galatasaray, Beşiktaş maçı sonrasında hangi paylaşımı yaptı?

Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın, karşılaşma sonrasında yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. Paylaşımda, Icardi'nin Beşiktaş'ı aradığı ve daha sonrasında telefonu açan Kartal'ın ağladığı görüldü.

  • Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

ÖZET | Galatasaray - Beşiktaş: 2-1
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ÖZET | Galatasaray - Beşiktaş: 2-1

Mauro Icardi Beşiktaş derbisinde tarihe geçti
SPOR
Mauro Icardi Beşiktaş derbisinde tarihe geçti

Galibiyet Icardiden

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