Galatasaray'ın Icardi paylaşımı sosyal medyayı salladı

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Adalet Bakanı Bozdağ'dan TBMM'ye çağrı: Hakim ve savcılarımıza hakaret edenleri yargıya teslim edelim

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP’li milletvekillerinin mahkeme heyetinin üzerine yürüyerek hakaret etmesiyle ilgili TBMM'ye çağrıda bulundu. “Türk mahkemelerine tepeden bakan, hakim ve savcılarımıza hakaret eden, el, kol sallayan bu kendini ve haddini bilmezlerin milletin saygın bir temsilcisi olmaya da hakları yoktur." diyen Bakan Bozdağ, "Lütfen bu milletvekillerin dokunulmazlığını Anayasamızın ön gördüğü usullere uygun bir şekilde kaldırmak suretiyle bunları yargıya teslim edelim” ifadelerini kullandı.