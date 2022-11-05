Galatasaray'ın Icardi paylaşımı sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Haftanın bu önemli mücadelesini ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 59. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 28. dakikada Cenk Tosun attı.
Galatasaray, Beşiktaş maçı sonrasında hangi paylaşımı yaptı?
Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın, karşılaşma sonrasında yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. Paylaşımda, Icardi'nin Beşiktaş'ı aradığı ve daha sonrasında telefonu açan Kartal'ın ağladığı görüldü.
- Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı.
📞 @MauroIcardi'den çağrı var… 😅#GSvBJK pic.twitter.com/LOQUgk8pbF
📞 @MauroIcardi'den çağrı var… 😅#GSvBJK pic.twitter.com/LOQUgk8pbF— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 5, 2022