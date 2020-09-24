UEFA Avrupa Ligi'nde hedef 3'te 3

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, bugün aralarında Türk takımlarının da yer aldığı 34 maçla tamamlanacak.

Kupada dün oynanan ilk maçta Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon’u deplasmanda 5-0 yenen Polonya temsilcisi Lech Poznan play-off’a kaldı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda mücadele eden Türk takımları, Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor, bugün zorlu maçlara çıkacak.

Beşiktaş-Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. eleme turu maçlarında Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Rio Ave’yi Vodafone Park’ta TSİ 20.00’de ağırlayacak. Karşılaşma D’Smart platformunda yer alan Spor Smart 20. kanaldan yayınlanacak. Siyah- beyazlı ekip, bu maçı kazanması halinde play-off turunda İtalya’nın Milan ve Norveç’in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla yine İstanbul’da karşılaşacak.

Galatasaray-Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ise bugün Hırvatistan ekibi Hajduk Split’i Türk Telekom Stadı’nda TSİ 21.00’de ağırlayacak. D-Smart platformunda bulunan Smart Spor kanalından canlı olarak takip edilebilecek bu tur maçını geçmesi halinde sarı-kırmızılı ekip, Hollanda’nın Williem II ve İskoçya’nın Rangers ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla deplasmanda play-off maçına çıkacak.

Galatasaray-Hajduk Split maçı öncesi olay mesaj: Onların formalarını almam Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya geleceği Hajduk Split maçı öncesinde rakip takımın forveti Dimitrios Diamantakos, Hırvat basınına ilginç mesajlar verdi.Galatasaraylı hiçbir futbolcunun formasını almayacağını söyleyen Diamantakos, "Falcao ya da Arda Turan isterse formamı belki onlara verebilirim" diye konuştu. Türk takımına gol atacağını düşündüğünü belirten Yunan forvet, "Marcao ve Luyindama'nın ağır olduğunu düşünüyorum onlara en az bir gol atarım, 1-0'lık sonuç bize yeterli olur diye düşünüyorum" diye konuştu.Dimitrios Diamantakos, Almanya'nın St. Pauli takımından sezon başında Hajduk Split'e transfer oldu. 27 yaşındaki oyuncu 5 kez de Yunanistan Milli Takımı formasını giydi.

Rosenborg-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor ise Lerkendal Stadı’nda Norveç’in Rosenborg takımına TSİ 20.00’de konuk olacak. Karşılaşma TRT Spor’dan canlı takip edilebilecek. Akdeniz temsilcisi, play- off turuna kalması halinde Slovenya’nın Mura ile Hollanda’nın PSV Eindhoven arasındaki 3. tur maçını geçen tarafı kendi evinde ağırlayacak.