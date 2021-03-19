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Galatasaray-Çaykur Rizespor (CANLI)

Galatasaray, Süper Lig'de 31. haftada Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Tvnet Yeni Şafak
Galatasaray-Çaykur Rizespor
Galatasaray-Çaykur Rizespor

Süper Lig'de 27. haftanın açılış gününde Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. İki takım, 40. kez kozlarını paylaşacak. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren oynanan 39 lig müsabakasının 26'sını Galatasaray, 6'sını Rizespor kazanırken, 7 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Galatasaray'ın 11'i;

  • Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mostafa Mohamed, Falcao

Çaykur Rizespor'un 11'i;

  • Gökhan, Morozyuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Fabricio, Fernando, Boldrin, Samudio, Skoda
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