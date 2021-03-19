Galatasaray evinde ağır yaralı: Rizespor gol düellosunu 4-3 kazandı

Gündem

İmamoğlu’nun 'Seni bulurum' dediği Kıbrıs Gazisinin oğlu: Ben buradayım ama gelen de yok bulan da

Kıbrıs Gazisi oğlu eski İSMEK çalışanı Mustafa İlker Yılmaz’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Edirnekapı Şehitliği’nde verdiği tepki ve aldığı tehdit dolu cevabın yankıları sürüyor. Saraçhane’deki başkanlık binası önünde açıklama yapan Yılmaz, “Ben kalkıp oraya şov yapmak için gitmedim. Benim elimde evraklarım var. Sürecim zaten devam ediyor. Ben buradayım. Beni bulmak isteyen bulur” dedi.