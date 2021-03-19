Galatasaray evinde ağır yaralı: Rizespor gol düellosunu 4-3 kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de 31. haftada Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar liderlik için çıktığı mücadelede rakibine 4-3 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar;
GOL!
- 2. dakikada Luyindama’nın savunmada yaptığı hatada topu kapan Samudio kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Samudio’nun Muslera’nın üstünden aşırtarak yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1
GOL!
- 14. dakikada Emre Kılınç’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine açılan ortada top savunma tarafından uzaklaştırıldı. Uzaklaştırılan topla buluşan Yedlin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
GOL!
- 31. dakikada ceza sahası dışında topu alan Emre Akbaba’nın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
37. dakikada kaleyi cepheden gören serbest vuruşta Falcao topu direkt kaleye gönderdi, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Emre Kılınç’ın geriye verdiği pasta Marcao’nun sektirdiği topu alan Boldrin’in ceza sahası içine girerek yerden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-2
49’uncu dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Boldrin’in ortasına iyi yükselen Selim’in vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
52’nci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Baiano’nun sert şutunda kaleci Muslera topu kurtarmayı başardı. Muslera’dan seken topa hareketlenen Samudio’nun vuruşunda top Yedlin’in eline çarptığı gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.
GOL!
- 54’üncü dakikada Çaykur Rizespor ikinci kez öne geçti. Skoda’nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.
GOL!
- 74’üncü dakikada sarı-kırmızılılar tekrar beraberliği yakaladı. Feghouli’nin ara pasında topla buluşan Onyekuru’nun ceza sahasına girdiği sırada Meriah’ın ters vuruşu sonrası top ağlarla buluştu: 3-3.
GOL!
- 90+3’üncü dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Boldrin, pasını Michalak’a çıkardı. Michelak’ın ise sol çaprazda bulunan Fernando’ya bıraktığı topa Fernando meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başarı: 3-4.
90+11’inci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Babel’in kaleye yüzünü döner dönmez çektiği sert şutu kaleci son anda kornere çeldi.
Karşılaşmada başka gol olmadı, konuk ekip Çaykur Rizespor karşılaşmadan 4-3’lük galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray kendi sahasında Rizespor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. pic.twitter.com/vMGsDW3zuy
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray kendi sahasında Rizespor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. pic.twitter.com/vMGsDW3zuy— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 19, 2021
Luyindama ve Marcao cezalı duruma düştü
- Galatasaray’da kart sınırında bulunan Luyindama, 45 3’üncü, Marcao ise 88’de gördüğü sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştüler. Luyindama ve Marcao, bir sonraki Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray, Telekom'da yıllar sonra 4 gol yedi
- Galatasaray, Nisan 2014'te oynanan ve 4-0 mağlup oldukları Kasımpaşa maçından bu yana ilk kez sahasında 4 gol yedi.