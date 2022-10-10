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Galatasaray'da Cengiz-Rıdvan harekatı

Sarı-kırmızılı kulüp, Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz'ı ara transfer döneminde kadroya katmak için girişimlerde bulunacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmazı transfer edecek mi?
Cengiz Ünder 43 kez, Rıdvan Yılmaz ise 6 kez A Milli Takım formasını giydi.

Süper Lig’de uygulanan 8+3 kuralı nedeniyle sıkıntı yaşayan Galatasaray’ın, ara transfer döneminde yerli isimlere yöneleceği kaydedildi.

Sarı-kırmızlı takımın transfer listesinde yer alan isimlerin ise sezon başında da gündeme gelen Fransa'da Marsilya forması giyen Cengiz Ünder ve Beşiktaş’tan İskoç ekibi Rangers’a geçen Rıdvan Yılmaz olduğu belirtildi.

İki futbolcu için ara transfer döneminde girişimlerde bulunulması bekleniyor.

Torreira kalıyor

Galatasaray’ın sezon başında Arsenal’den 6 milyon euroya transfer ettiği Uruguaylı yıldız oyuncu Lucas Torreira’nın İtalya’ya gitmek istediği iddia edilmişti.

Sarı-kırmızılı takımda forma giymekten mutlu olan Torreira, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek Galatasaray’da başarılar yakalamadan ayrılmak istemediğini ifade etti.

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