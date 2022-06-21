Spor Okan Buruk listeyi belirledi Galatasaraya yeni savunma
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Okan Buruk listeyi belirledi: Galatasaray'a yeni savunma

Teknik direktör olarak Okan Buruk’u açıklamak için gün sayan Galatasaray, Marcao’nun ayrılma ihtimaline karşı stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızlılar adı Beşiktaş’la da anılan eski oyuncuları Denayer, transfer sezonun gözdesi Abdülkerim Bardakcı ve Mert Müldür’ü listesine ekledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Denayer, Abdülkerim, Mert Müldür ve Kaan Ayhan için harekete geçti
Okan Buruk'un kısa bir süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Galatasaray, teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Okan Buruk ve sportif direktör Cenk Ergün’ün istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarında büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda transfer harekatına savunma hattından başlayacak olan sarı kırmızılılar, Marcao’nun Sevilla’ya satışının gerçekleşeceği düşüncesiyle ilk olarak eski futbolcusu ve şu anda bonservisi elinde bulunan Jeson Denayer ile bir görüşme gerçekleştirdi. Belçikalı futbolcu, eski kulübü Galatasaray’a dönmeye sıcak baktığını ve şartlarda anlaşılması için elinden gelen kolaylığı sağlayacağını bildirdi.

Alternatifli liste

Stoperdeki açığı bu şekilde kapatmayı planlayan Galatasaray, alternatif olarak da Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın da listesinde olan Konyasporlu Abdulkerim Bardakcı’yı gündemine aldı. Başkan Dursun Özbek, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’i aradı ve tecrübeli futbolcu için ciddi şekilde ilgilendiklerini resmen bildirdi. Sarı-kırmızlıların listesinde İtalya ekibi Sassuola’da forma giyen Kaan Ayhan’ın da yer aldığı öğrenildi.

  • Mert Müldür de gündemde
  • Galatasaray’ın listesinde yer alan bir diğer isminse İtalya ekibi Sassuolo’da forma giyen Mert Müldür olduğu ifade edildi. Sağ bekte oynayan oyuncunun stoperde ve sol bekte de görev almasının da kendisini öne çıkaran faktörlerden olduğu ifade edildi. Mert’in, 2024’e kadar sözleşmesi var.

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