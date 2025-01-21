Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray - Dinamo Kiev || Canlı izle - Canlı sonuç

Galatasaray - Dinamo Kiev || Canlı izle - Canlı sonuç

17:2221/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray - Dinamo Kiev
Galatasaray - Dinamo Kiev

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Saat 18.30 başlayan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Galatasaray-Dinamo Kiev maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanan mücadele saat 18.30'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalıyor.


Sarı-kırmızılılar, çıktığı son 24 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Son 16 turu play-off'unda mücadele etmesi kesinleşen Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için avantaj yakalamak istiyor.


GALATASARAY - DİNAMO KİEV 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Berkan, Torreira, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen

Dinamo Kiev: Neshcheret, Tymchyk, Bilovar, Mykhavko, Vivcharenko, Buyalskyi, Mykhailenko, Shaparenko, Voloshyn, Vanat, Kabaiev.


Maçın önemli dakikaları:

6' Mertens'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Davinson Sanchez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.


GALATASARAY - DİNAMO KİEV CANLI İZLE

Galatasaray - Dinamo Kiev maçını canlı izlemek için


GALATASARAY - DİNAMO KİEV CANLI SKOR


Kalesini gole kapatamıyor

Galatasaray, bu sezon çıktığı 29 resmi maçın 25'inde kalesini gole kapatamadı. Süper Lig'deki 19 müsabakanın 4'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, diğer 15 maçta toplam 22 gol yedi.


Kiev'in galibiyeti yok

Dinamo Kiev, lig etabında oynanan 6 maçı da kaybetti. 6 maçta sadece 1 gol atabilen Ukrayna temsilcisi, kalesinde 15 gol gördü.


UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU


#Galatasaray
#Dinamo Kiev
#UEFA Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ümit Özdağ gözaltısı ne oldu tutuklandı mı?