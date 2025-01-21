Sarı-kırmızılılar, çıktığı son 24 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Son 16 turu play-off'unda mücadele etmesi kesinleşen Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için avantaj yakalamak istiyor.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçını canlı izlemek için

Galatasaray - Dinamo Kiev maçını canlı izlemek için

Galatasaray, bu sezon çıktığı 29 resmi maçın 25'inde kalesini gole kapatamadı. Süper Lig'deki 19 müsabakanın 4'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, diğer 15 maçta toplam 22 gol yedi.