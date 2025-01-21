Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Saat 18.30 başlayan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Galatasaray-Dinamo Kiev maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanan mücadele saat 18.30'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalıyor.
Sarı-kırmızılılar, çıktığı son 24 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Son 16 turu play-off'unda mücadele etmesi kesinleşen Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için avantaj yakalamak istiyor.
GALATASARAY - DİNAMO KİEV 11'LER
Galatasaray: Muslera, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Berkan, Torreira, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen
Dinamo Kiev: Neshcheret, Tymchyk, Bilovar, Mykhavko, Vivcharenko, Buyalskyi, Mykhailenko, Shaparenko, Voloshyn, Vanat, Kabaiev.
6' Mertens'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Davinson Sanchez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
GALATASARAY - DİNAMO KİEV CANLI İZLE
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GALATASARAY - DİNAMO KİEV CANLI SKOR
Galatasaray, bu sezon çıktığı 29 resmi maçın 25'inde kalesini gole kapatamadı. Süper Lig'deki 19 müsabakanın 4'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, diğer 15 maçta toplam 22 gol yedi.
Dinamo Kiev, lig etabında oynanan 6 maçı da kaybetti. 6 maçta sadece 1 gol atabilen Ukrayna temsilcisi, kalesinde 15 gol gördü.