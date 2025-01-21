Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, öne geçtiği karşılaşmada sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.





Galatasaray'ın gollerini 6. dakikada Davinson Sanchez, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 51. dakikada Victor Osimhen (P) kaydetti.





Dinamo Kiev'in gollerini ise 45. dakikada Vanat ve 68 ile 81. dakikada Yarmolenko (2) attı.





Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 13 yaparak 5. sıraya yükseldi ve ilk 8 umutlarını son haftaya bıraktı. 6 maçtır mağlup olan Dinamo Kiev ise ilk puanını aldı.





Sarı-kırmızılılar, lig etabının son maçında Ajax'a konuk olacak.





Maçın önemli dakikaları:

5' Mertens'in ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunu son anda Kostiantyn Vivcharenko çizgiden kafa vuruşu ile çıkarıp kornere gönderdi.

6' Mertens'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Davinson Sanchez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

⚽Davinson Sanchez savunmadan çıktı golü attı! Temsilcimiz golü erken buldu! pic.twitter.com/CRZsy0I567 — TRT Spor (@trtspor) January 21, 2025

21' Abdülkerim Bardakcı, ceza sahası dışından attığı şutla farkı ikiye çıkardı: 2-0.

⚽Abdülkerim Bardakcı'dan mükemmel gol!! Tribünler 'vur' dedi onları kırmadı! pic.twitter.com/Ovuq6181NP — TRT Spor (@trtspor) January 21, 2025

45+1' Dinamo Kiev Vladyslav Vanat'ın attığı gol ile farkı bire indiriyor: 2-1.

Dinamo Kiev, Vladyslav Vanat'ın attığı golle farkı bire indirdi. pic.twitter.com/R1taEDYdX4 — TRT Spor (@trtspor) January 21, 2025

İKİNCİ YARI

53' Kazanılan penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen topu ağlara gönderdi: 3-1.

- Barış ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

- VAR'dan penaltı kontrolü yapıldı.

- Barış'ın kartı iptal edildi, Galatasaray penaltı kazandı.

- Osimhen penaltıyı gole çevirdi.



⚽ 3. golün hikayesi. pic.twitter.com/41JwsERn3q — TRT Spor (@trtspor) January 21, 2025

63' Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla indirdiği topta arka direkte bomboş olan Victor Osimhen'in vuruşunu kaleci Ruslan Neshcheret topu çizgide kontrol etti.

68' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Oleksandr Pikhalonokc'un ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Andriy Yarmolenko ayağını uzatarak yaptığı yarım vole vuruşunda topu ağlara gönderdi: 3-2.

Yarmolenko'nun attığı golle Dinamo Kiev farkı yeniden bire indirdi. pic.twitter.com/hF43kBxfVh — TRT Spor (@trtspor) January 21, 2025

82' Buyalskyi'nin yaptığı ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Yarmolenko, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 3-3.

90+3' Sağ kanattan Yusuf Demir'in yaptığı ortada kale önünde Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Neshcheret'de kaldı.





GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Dinamo Kiev maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.









Maçtan notlar:

Bolu'da hayatını kaybedenlerden dolayı müzik yayını yapılmadı

Galatasaray Kulübü, Bolu'daki yangındaki yangın faciası nedeniyle statta müzik yayını gerçekleştirmedi. Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenden dolayı stat hoparlörlerinden müzik çalınmadı. Sarı-kırmızılı futbol takımı, müsabakaya kolunda siyah bantla çıktı.





Son 11 resmi maçında gol yedi

Galatasaray, yaptığı son 11 resmi müsabakada kalesini gole kapatamadı. Son olarak Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK müsabakasında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 11 resmi maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı. Sarı-kırmızılı ekibin tüm kulvarlardaki 30. maçında yediği gol sayısı 47'ye yükseldi.

Mertens'ten rekor

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı 10 numarası Dries Mertens, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanmaya başlanan turnuvada en çok forma giyen isim oldu. Dinamo Kiev maçına ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, bu maçla birlikte Avrupa Ligi'ndeki 70'nci maçında görev aldı. 37 yaşındaki 10 numara, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla maça çıkan futbolcu ünvanını aldı.

Davinson Sanchez 4. golünü attı

Sanchez, kale önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlar gönderdi ve skor 1-0 oldu. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. golünü attı. Kolombiyalı futbolcu, Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda da 1'er gol kaydetti.

Taraftardan Muslera'ya tepki

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün yaşayan efsanesi kaleci Fernando Muslera'ya tepki gösterdi. Müsabakada Dinamo Kiev'in 3 golüne engel olamayan Uruguaylı file bekçisi, top ayağına geldiğinde taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edildi.

Osimhen gollerine devam ediyor

Mücadelenin 53. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara göndererek, skoru 3-1 yaptı. 26 yaşındaki futbolcu böylece, bu sezonki gol sayısını da 15'e çıkardı. Osimhen bu gollerin 11'ini Süper Lig'de, 4'ünü de Avrupa Ligi'nde kaydetti.

Son 2 maçını kazanamadı

Galatasaray, yaptığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı. Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev karşısında da 3-1 öne geçmesine rağmen galip gelemedi.

Abdülkerim 4. golünü attı

Sarı-kırmızılıların ikinci golünü savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Müsabakanın 21. dakikasında Abdülkerim'in ceza sahası dışından vuruşunda Oleksandr Tymchyk'a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0'a geldi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını 4 yaptı. Bardakcı Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 1'er kez gol sevinci yaşadı.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU



