Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini 6. dakikada Davinson Sanchez, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 51. dakikada Victor Osimhen (P) attı. Kiev'in gollerini ise 45. dakikada Vanat ve 68 ile 81. dakikada Yarmolenko (2) kaydetti. Galatasaray puanını 13 yaparak 5. sıraya yükseldi. Galatasaray-Dinamo Kiev maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, öne geçtiği karşılaşmada sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini 6. dakikada Davinson Sanchez, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 51. dakikada Victor Osimhen (P) kaydetti.
Dinamo Kiev'in gollerini ise 45. dakikada Vanat ve 68 ile 81. dakikada Yarmolenko (2) attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 13 yaparak 5. sıraya yükseldi ve ilk 8 umutlarını son haftaya bıraktı. 6 maçtır mağlup olan Dinamo Kiev ise ilk puanını aldı.
Sarı-kırmızılılar, lig etabının son maçında Ajax'a konuk olacak.
5' Mertens'in ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunu son anda Kostiantyn Vivcharenko çizgiden kafa vuruşu ile çıkarıp kornere gönderdi.
6' Mertens'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Davinson Sanchez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
21' Abdülkerim Bardakcı, ceza sahası dışından attığı şutla farkı ikiye çıkardı: 2-0.
45+1' Dinamo Kiev Vladyslav Vanat'ın attığı gol ile farkı bire indiriyor: 2-1.
53' Kazanılan penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen topu ağlara gönderdi: 3-1.
63' Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla indirdiği topta arka direkte bomboş olan Victor Osimhen'in vuruşunu kaleci Ruslan Neshcheret topu çizgide kontrol etti.
68' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Oleksandr Pikhalonokc'un ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Andriy Yarmolenko ayağını uzatarak yaptığı yarım vole vuruşunda topu ağlara gönderdi: 3-2.
82' Buyalskyi'nin yaptığı ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Yarmolenko, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 3-3.
90+3' Sağ kanattan Yusuf Demir'in yaptığı ortada kale önünde Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Neshcheret'de kaldı.
GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇ ÖZETİ
Galatasaray - Dinamo Kiev maçının özetini izlemek için
Galatasaray Kulübü, Bolu'daki yangındaki yangın faciası nedeniyle statta müzik yayını gerçekleştirmedi. Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenden dolayı stat hoparlörlerinden müzik çalınmadı. Sarı-kırmızılı futbol takımı, müsabakaya kolunda siyah bantla çıktı.
Galatasaray, yaptığı son 11 resmi müsabakada kalesini gole kapatamadı. Son olarak Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK müsabakasında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 11 resmi maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı. Sarı-kırmızılı ekibin tüm kulvarlardaki 30. maçında yediği gol sayısı 47'ye yükseldi.
Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı 10 numarası Dries Mertens, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanmaya başlanan turnuvada en çok forma giyen isim oldu. Dinamo Kiev maçına ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, bu maçla birlikte Avrupa Ligi'ndeki 70'nci maçında görev aldı. 37 yaşındaki 10 numara, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla maça çıkan futbolcu ünvanını aldı.
Sanchez, kale önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlar gönderdi ve skor 1-0 oldu. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. golünü attı. Kolombiyalı futbolcu, Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda da 1'er gol kaydetti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün yaşayan efsanesi kaleci Fernando Muslera'ya tepki gösterdi. Müsabakada Dinamo Kiev'in 3 golüne engel olamayan Uruguaylı file bekçisi, top ayağına geldiğinde taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edildi.
Mücadelenin 53. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara göndererek, skoru 3-1 yaptı. 26 yaşındaki futbolcu böylece, bu sezonki gol sayısını da 15'e çıkardı. Osimhen bu gollerin 11'ini Süper Lig'de, 4'ünü de Avrupa Ligi'nde kaydetti.
Galatasaray, yaptığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı. Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev karşısında da 3-1 öne geçmesine rağmen galip gelemedi.
Sarı-kırmızılıların ikinci golünü savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Müsabakanın 21. dakikasında Abdülkerim'in ceza sahası dışından vuruşunda Oleksandr Tymchyk'a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0'a geldi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını 4 yaptı. Bardakcı Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 1'er kez gol sevinci yaşadı.