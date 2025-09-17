Yeni Şafak
Galatasaray Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Eintracht Frankfurt maçı hazırlıklarını tamamladı

14:3717/09/2025, Çarşamba
AA
Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçına hazır.
Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçına hazır.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel organizasyonlarla sona erdiği bildirildi.


Galatasaray'da sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Victor Osimhen, antrenmanda yer almadı.


Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma için bugün Almanya'ya gidecek.

