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Galatasaray Fabio Cannavaro ile görüştü

Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek, çalışmalara başladı. Mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile çalışmak istemeyen Özbek'in Fabio Cannavaro ile görüştüğü iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Galatasaray Fabio Cannavaro ile görüştü
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Galatasaray'a teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda, mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yolların ayrılması planlanırken, yeni hoca arayışları da devam ediyor.

Galatasaray Fabio Cannavaro ile görüştü

İtalyan futbolunun efsanevi isimlerinden Fabio Cannavaro’nun teknik direktörlük için Galatasaray’la görüştüğü iddia edildi. İtalya’nın La Gazetta della Sport’ta yer alan haberde, sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık için yarışan iki isimden birinin Fabio Cannavaro ile görüştüğü ifade edilirken, İtalyan teknik adama Polonya Milli Takımı’ndan da teklif geldiği belirtildi.
  • Futbolculuk kariyerini 2012 yılında noktalayan Fabio Cannavaro, ertesi yıl Al- Ahli’de yardımcı antrenör olarak görev almıştı. Sonrasında Çin Ligi’nde farklı takımları ve Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’ı çalıştıran Cannavaro, 2021 yılında Çin ekibi Guangzhou Evergrande’den ayrılmıştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Domenec Torrent ve transfer itirafı
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Domenec Torrent ve transfer itirafı

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