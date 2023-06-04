Galatasaray-Fenerbahçe
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini 28.dakikada Zaniolo ile 71.dakikada Icardi attı. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle galibiyet serisini 5 maça çıkarmış oldu.
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray Süper Lig'i 88 puanla bitirirken, Fenerbahçe ise 77 puanla Süper Lig'i tamamladı.
Galatasaray-Fenerbahçe maç özeti
5. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper’in içeri çevirmek istediği pozisyonda savunmadan seken top kaleye yöneldi. Kaleci İrfan Can’ın sonda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
16. dakikada Barış Alper’in sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can gole izin vermedi.
28. dakikada Barış Alper’in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Zaniolo, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
39. dakikada sol kanattan Barış Alper’in ortasında top Szalai’den sekip arka direkte Zaniolo’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
44. dakikada ceza yayı içinden Kerem’in pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Kazımcan Karataş’ın vuruşunda top auta gitti.