Kariyerinde ilk kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yönetecek.
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Abdulkadir Bitigen, kariyerinde ilk kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. Bitigen, daha önce 15 Mart 2020 tarihinde Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Bu derbi 0-0 berabere sonuçlanmıştı. Abdulkadir Bitigen ayrıca, 18 Mayıs 2023 tarihinde de Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalmış, mücadeleyi de sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.
16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
19.00 Kayserispor-Ankaragücü: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-Başakşehir: Erkan Özdamar
19.00 Ümraniyespor-Giresunspor: Zorbay Küçük
19.00 Trabzonspor-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen