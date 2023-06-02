Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Abdulkadir Bitigen, kariyerinde ilk kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. Bitigen, daha önce 15 Mart 2020 tarihinde Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Bu derbi 0-0 berabere sonuçlanmıştı. Abdulkadir Bitigen ayrıca, 18 Mayıs 2023 tarihinde de Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalmış, mücadeleyi de sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.