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Spor

Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe debisinde hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

14:06 . 2/06/2023 Cuma
AA
Kariyerinde ilk kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yönetecek.

Kariyerinde ilk kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yönetecek.

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.


Abdulkadir Bitigen, kariyerinde ilk kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. Bitigen, daha önce 15 Mart 2020 tarihinde Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Bu derbi 0-0 berabere sonuçlanmıştı. Abdulkadir Bitigen ayrıca, 18 Mayıs 2023 tarihinde de Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalmış, mücadeleyi de sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.


Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

19.00 Kayserispor-Ankaragücü: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Başakşehir: Erkan Özdamar

19.00 Ümraniyespor-Giresunspor: Zorbay Küçük

19.00 Trabzonspor-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


4 Haziran Pazar

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen




#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Abdulkadir Bitigen
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