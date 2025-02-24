Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sloven Alen Borosak oldu.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.
Karşılaşmanın VAR hakemi ise Sloven Alen Borosak oldu. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.