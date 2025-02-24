Derbide gözler Vincic'te olacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugün RAMS Park'ta oynanacak zorlu derbide gözler bir yandan da kuşkusuz Sloven hakem Slavko Vincic'te olacak.





Kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nde grup ve eleme aşamasında 48, Avrupa Ligi'nde de grup ve eleme aşamasında 34 maç yöneten Vincic, her iki kupada birer kez de finale çıktı. 45 yaşındaki hakem, bu sezon da Devler Ligi'nde 7 mücadelede düdük çaldı.





Sloven hakem, Galatasaray'ın 2019-20'de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı ve Fenerbahçe'nin 2018-2019'da Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica ile evinde 1-1 berabere kaldığı maçta düdük çaldı.









Yönettiği önemli karşılaşmalar





Slavko Vincic, kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalinin yanı sıra dörder yarı final ve çeyrek final olmak üzere toplamda 10 büyük müsabaka yönetti.





Sloven hakemin kariyerinde yönettiği önemli karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:





2020-2021 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final: Porto-Chelsea: 0-2

2020-2021 Avrupa Ligi Yarı Final: Arsenal-Villarreal: 0-0

2020 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final: Belçika-İtalya: 1-2

2021-2022 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final: Bayern Münih-Villarreal: 1-1

2021-2022 Avrupa Ligi Final: Frankfurt-Rangers: 6-5

2022-2023 Avrupa Ligi Yarı Final: Bayer Leverkusen-Roma: 0-0

2022-2023 Uluslar Ligi Yarı Final: İspanya-İtalya: 2-1

2023-2024 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final: Borussia Dortmund-Atletico Madrid: 4-2

2023-2024 Şampiyonlar Ligi Final: Borussia Dortmund-Real Madrid: 0-2

2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final: İspanya-Fransa: 2-1























