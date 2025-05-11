Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi ikincisi oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında İspanyol Unicaja Malaga ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray karşılaşmadan 67-83 mağlup ayrılarak turnuvada 2’nci oldu.





İspanyol ekibinin hızlı hücumlarla sayılar üreterek başladığı ilk periyotta özellikle hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşayan Galatasaray 6 top kaybı yaptığı ilk çeyreği 19-13 geride kapadı. İkinci periyoda yine hızlı hücumlarla başlayan Malaga çeyreğin ilk 2 dakikasında farkı çift hanelere çıkardı. Toparlanarak daha etkili olmaya başlayan ve farkı eriterek maça denge getiren sarı-kırmızılılar, ilk yarının bitimine 0.7 saniye kala Delgado’nun, ilk yarının etkili ismi Carter’a 3 sayılık çizgisinin gerisinde yaptığı faul sonucunda gelen 3 serbest atışla soyunma odasına 31-37 geride gitti.





Karşılıklı sayılarla başlayan 2’nci yarıda farkı tekrar 9 sayıya kadar çıkaran Malaga'ya karşı özellikle Tyrone Wallace’la etkili olmaya çalışan Galatasaray bu periyottan da 49-56 geride ayrıldı.



