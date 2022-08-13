Spor Galatasaray futbolcuların yedek kulübesine televizyon koydurdu
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Galatasaray futbolcuların yedek kulübesine televizyon koydurdu

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon seyircisi önünde ilk maçına çıkacakken, yedek kulübesine karşılaşmanın yayınlandığı televizyonun konulması dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray futbolcuların yedek kulübesine televizyon koydurdu
Galatasaray yedek kulübesi

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Giresunspor'u konuk edecek. Bu sezon ilk defa kendi sahasında kendi seyircisiyle birlikte oynayacak olan sarı-kırmızılı takımda, sahada yapılan bazı değişiklikler dikkat çekti.

Yedek kulübesine televizyon konuldu

Galatasaray'da yeni sezonda yedek kulübesine, mücadelenin yayınlandığı bir televizyon konuldu. Böylece hem teknik ekip hem de futbolcular, karşılaşmada yaşanacak olan pozisyonları detayları izleyebilecek ve hatalı bir karar olursa itiraz edilecek.

  • Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 yenerek başladı.

Yedek kulübesine televizyon konuldu.
Yedek kulübesine televizyon konuldu.
İlk yarıda gol yok

İlk yarıda gol yok

Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.
Kulübede televizyon

Kulübede televizyon

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