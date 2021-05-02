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Spor Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında hata yapmadı
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Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında hata yapmadı

Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti ve son 3 haftaya girilirken önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında hata yapmadı
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Halil Dervişoğlu ve 53. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

Alınan bu galibiyetin ardından sarı-kırmızılılar puanını 75'e yükseltti ve lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer aldı. Gençlerbirliği ise 35 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.

Halil Dervişoğlu ilk golünü attı

Galatasaray'ın Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Gençlerbirliği'ne karşı attı. Mücadelenin 44. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan milli oyuncu, şık bir hareketle topu önüne aldı ve sol köşeye düzgün bir şutla fileleri havalandırdı.

Gençlerbirliği'nde Candeias hastaneye kaldırıldı

Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısının son anlarında Fernandes ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanan Candeias, oyuna devam edemedi. İlk yarının sonunda oyundan çıkan Portekizli futbolcu, omzunun çıkması sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

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