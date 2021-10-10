Fatih Terim Fenerbahçeli eski genç oyuncunun peşinde

Galatasaray'ın Şubat 2021 tarihinde Newcastle United'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin, beklentilerin altında kaldı. 28 yaşındaki ABD'li oyuncuyla yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da, sürpriz bir isim gündeme geldi.
Fatih Terim, Ramazan Civelek'e onay verdi
Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve şu anda Kayserispor forması giyen Ramazan Civelek'i kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği 25 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde görüşmeler başlayacak.
20 Ocak 2021 tarihinde Fatih Karagümrük'ten 220 bin euro karşılığında Kayserispor'a transfer olan Ramazan Civelek, bu sezon 5 karşılaşmada görev yaptı.
- Vitor Pereira ilk defa Fenerbahçe'de oynatmıştı
- Fenerbahçe altyapısından çıkan Ramazan Civelek, ilk defa A Takım'da bir lig maçında Vitor Pereira döneminde oynamıştı. 2015/2016 sezonunun 33. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Volkan Şen yerine, oyuna Ramazan Civelek dahil olmuştu. O dönemde Pereira'nın ilgisini çeken genç oyuncu daha sonra Süper Lig'de Gaziantep BB, Sakarya ve Karagümrük formaları giydi.