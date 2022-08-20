Spor Kaya Çilingiroğlundan Galatasaraylıları kızdıran yorum
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Kaya Çilingiroğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıran yorum

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun Galatasaray'ın yeni transferleri Oliveira ve Torreira ile ilgili değerlendirmesi Twitter'da gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarların tepki gösterdiği Kaya Çilingiroğlu'nun açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray haberleri: Kaya Çilingiroğlu ne dedi?
Kaya Çilingiroğlu

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 86. dakikada Bafetimbi Gomis'in ayağından bulduğu golle Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren Kaya Çilingiroğlu, sarı-kırmızılı takımın yeni transferleriyle ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Kaya Çilingiroğlu ne dedi?

"Oliveira ve Torreria'nın Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'dan ne farkı var" diyen Çilingiroğlu, Galatasaray'da 6 numara pozisyonunda oynamayı bilen oyuncunun olmadığını söyledi.

Kaya Çilingiroğlu, "Galatasaray hep aynı pozisyonu yiyor. Galatasaray dün akşam çok garip pozisyonlar yedi. Orta sahasında 6 numara pozisyonunu oynamasını bilen oyuncu yok. Mehmet Topal'ı düşün; gider hemen pozisyonu keserdi, takımına atak yedirmezdi. Josef'e bak, Arao'ya bak. Kalende 6-7 tane benzer pozisyon yiyorsan senin orada bir sıkıntın var demektir" dedi.

Bu değerlendirme sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. "Kaya Çilingiroğlu" etiketi Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

ÖZET | Ümraniyespor - Galatasaray : 0-1
SPOR
ÖZET | Ümraniyespor - Galatasaray : 0-1

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