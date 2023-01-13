Galatasaray 8'de 8 peşinde

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Ligde üst üste 7 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, bugün de serisini devam ettirmeye çalışacak. Nef Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Dries Mertens, forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim, Kerem, Barış Alper ve Berkan, Hatayspor maçında kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

Rehavet uyarısı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seri galibiyetler alan oyuncularının rehavete kapılmasından korkuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sebeple Hatayspor maçı öncesi oyuncularını uyardı. İstanbulspor ve Ankaragücü maçlarında zorlandıklarını dile getiren Buruk, Hatayspor karşısında dikkatli olmaları gerektiğini söylerken, 5 hafta sonraki Trabzonspor karşılaşmasına kadar tüm maçları kazanmak istiyor.

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Trabzon derbisi öncesinde, içeride Hatayspor ve Antalyaspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılar, daha sonra Giresunspor deplasmanında gidecek. Galatasaray, Ümraniyespor ile iç sahada oynadıktan sonra Trabzonspor'u da evinde ağırlayacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Rashica, Kerem, Barış Alper, icardi

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Rashica, Kerem, Barış Alper, icardi Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Boudjemas, Aabid, El Kaabi, Lobjanidze, Ribeiro, Ze Luis

SPOR Galatasaray'da gözler Hatayspor maçında

SPOR Fenerbahçe ile Galatasaray Haji Wright için karşı karşıya



