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Galatasaray 8'de 8 peşinde

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında bugün Hatayspor'u konuk edecek. Geçen hafta Fenerbahçe'yi yenerek 7 maçlık seriye ulaşan sarı-kırmızılılar, ilk devrenin son maçını da kazanmak için sahaya çıkacak. Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaraylı futbolcuların sevinçleri

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Ligde üst üste 7 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, bugün de serisini devam ettirmeye çalışacak. Nef Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Dries Mertens, forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim, Kerem, Barış Alper ve Berkan, Hatayspor maçında kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

Rehavet uyarısı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seri galibiyetler alan oyuncularının rehavete kapılmasından korkuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sebeple Hatayspor maçı öncesi oyuncularını uyardı. İstanbulspor ve Ankaragücü maçlarında zorlandıklarını dile getiren Buruk, Hatayspor karşısında dikkatli olmaları gerektiğini söylerken, 5 hafta sonraki Trabzonspor karşılaşmasına kadar tüm maçları kazanmak istiyor.

Trabzon derbisi öncesinde, içeride Hatayspor ve Antalyaspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılar, daha sonra Giresunspor deplasmanında gidecek. Galatasaray, Ümraniyespor ile iç sahada oynadıktan sonra Trabzonspor'u da evinde ağırlayacak.

  • Muhtemel 11'ler
  • Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Rashica, Kerem, Barış Alper, icardi
  • Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Boudjemas, Aabid, El Kaabi, Lobjanidze, Ribeiro, Ze Luis

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