Galatasaray Hernani transferinde de mutlu sona yaklaştı

Transfermarkt verilerine göre Hernani'nin güncel bonservis değeri 6.5 milyon euro

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fatih Terim önderliğinde devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt ile görüşmelere başlandığını açıklayan sarı-kırmızılı takım, Parma forması giyen Hernani'yi de kadrosuna katmak için gün sayıyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Parma'nın Serie B'ye düşmesinin ardından Brezilyalı oyuncu takımdan ayrılmaya karar verdi. Haberde 27 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a transfer olma şansının yüksek olduğu ve aynı zamanda Cagliari'nin de genç orta sahayı kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Ayrıca Hernani'nin Galatasaray'a daha sıcak baktığı ve oyuncunun gelecek sezon, sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddia edildi.

1 Eylül 2020 tarihinde Zenit'ten 6.47 milyon euro karşılığında Parma'ya transfer olan Hernani, geride bıraktığımız sezon 35 karşılaşmada, 7 gol ve 3 asistle oynadı. 1.88 boyundaki oyuncunun sözleşmesi, 2023 yılında sona erecek.

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29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/gkC1hxdn2Y REKLAM July 23, 2021