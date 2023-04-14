Galatasaray hesap görecek

Süper Lig'de lider Galatasaray 29. haftanın açılış maçında bugün Kayserispor'u ağırlayacak. Rakiplerinin kendisine daha fazla yaklaşmasını istemeyen sarı-kırmızılılar, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Bu sezon Süper Lig'de mücadele ettiği 18 takımın 17'sini yenen Galatasaray, bir tek Kayserispor'a diş geçiremedi. Aslan, ligin ilk yarısında yenemediği Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'dan ikinci devrede rövanşı aldı. Ligde 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor'u ise kupada 2-1 devirdi. Kayserispor ile ligin ilk devresinde karşılaşan Galatasaray, deplasmanda 2-1'lik yenilgi almıştı.