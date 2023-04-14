Galatasaray hesap görecek

Galatasaray bu sezon 26 maçta 63 puan topladı.
Süper Lig'de lider Galatasaray 29. haftanın açılış maçında bugün Kayserispor'u ağırlayacak. Rakiplerinin kendisine daha fazla yaklaşmasını istemeyen sarı-kırmızılılar, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.
Bu sezon Süper Lig'de mücadele ettiği 18 takımın 17'sini yenen Galatasaray, bir tek Kayserispor'a diş geçiremedi. Aslan, ligin ilk yarısında yenemediği Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'dan ikinci devrede rövanşı aldı. Ligde 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor'u ise kupada 2-1 devirdi. Kayserispor ile ligin ilk devresinde karşılaşan Galatasaray, deplasmanda 2-1'lik yenilgi almıştı.
Süper Lig'deki 14 maçlık galibiyet serisini Konyaspor deplasmanında bırakan sarı-kırmızılı takım, Adana Demirspor maçını kazanarak yeni bir başlangıç yapmıştı. Galatasaray, bugün evinde konuk edeceği Kayserisporü yenerek yeni bir seri tutturmak istiyor.
Galatasaray'da cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.