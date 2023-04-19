​Galatasaray Icardi için PSG ile anlaştı

Sezon başında Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, attığı gollerle adından söz ettiriyor. Özellikle derbi mücadelelerini boş geçmeyen 30 yaşındaki oyuncu, taraftarların sevgilisi olmuş durumda.





Anlaşma sağlandı

Radio France'ın haberine göre Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisi konusunda Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladı. Ücret konusunda haberde herhangi bir detaya yer verilmezken, Arjantinli golcünün Galatasaray'da kalmak istemesinin transfer sürecini kolaylaştırdığı öğrenildi.





10 milyon euro denmişti

Daha önce Fransız basınında yer alan haberlerde, Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisini almak için PSG'ye 10 milyon euro teklif edeceği iddia edilmişti.





"Icardi'nin bonservisini almak istiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibi takip eden basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelmişti. Burada açıklamalarda bulunan ikili, Icardi'nin Galatasaray'da kalmasını istediklerini söyledi. Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiralanan Icardi'nin durumuyla ilgili konuşan Buruk, "Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Taraftar ve kendisi de istiyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil Türkiye'nin geneli de bu görüşte. Futbolseverler bu tür önemli oyuncuların ülkemizde olmasını, onları izlemeyi seviyor." açıklamasını yaptı.





Erden Timur da Icardi gibi yıldız futbolcuların Türk futboluna katkısı olduğuna değinerek, "Hepimizin ana unsuru ülke futbolu olması gerekiyor. Akıllı insan önce içinde bulunduğu platformu yükseltir. Icardi gibi isimler ülke futbolunun değerini de öne çıkarıyor. Biz kalmasını istiyoruz. PSG'deki son senesi olduğu için yeniden kiralama gibi bir şey imkansız." görüşünü aktardı.











