Spor Galatasaray idmanındaki sürpriz isim sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
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Galatasaray idmanındaki sürpriz isim sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkanlığa seçildikten sonra ilk kez Florya'ya geldi. Teknik direktör Fatih Terim'i ziyaret eden Elmas'ın yanındaki isim herkesi şaşırttı. İdmana Rusya'daki yatırımlarıyla bilinen Bahattin Demirbilek ile gelen Burak Elmas'ın bu hamlesi sosyal medyada heyecan yaşattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray idmanındaki sürpriz isim sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile Florya'da bir araya geldi. Buluşmada Galatasaray Genel Kurul Üyesi Bahattin Demirbilek de yer aldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iş adamı Bahattin Demirbilek ile birlikte sarı kırmızılıların idmanını ziyaret etti. İkili Fatih Terim ile bir süre görüştükten sonra tesislerden ayrıldı.

Rusya'daki yatırımlarıyla bilinen ve Krasnodar kulübüne ikinci başkanlık yapan Bahattin Demirbilek'in Florya'da Fatih Terim ile görüşmesi ve başkan Burak Elmas ile tesislerden ayrılması sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Bunun sebebi ise Demirbilek'in adının Galatasaray'ın sponsorluk hamlelerinde geçmesi.

  • Galatasaray Genel Kurul üyesi olan Bahattin Demirbilek, önceki dönemlerde yaptığı açıklamalarda sarı kırmızılılara destek olma konusunda elinden geleni yapacağını ifade etmişti.

Stadyum ve göğüs sponsorluğu konusunda ciddi çalışmalar yapan Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde bu konularla ilgili resmi bildirimler yapması bekleniyor.

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