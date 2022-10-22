Galatasaray ile Alanyaspor 13. randevuda

Galatasaray ile Alanyaspor 13. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig’de yarın saat 20.00'de evinde oynayacağı Alanyaspor ile ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 7-3 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Nef Stadyumu’nda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 17 puanla 7. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 11. sırada yer alıyor.

Ligde 13. randevu

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig’de 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan’ın 25 golüne, Akdeniz ekibi 14 golle cevap verdi.

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İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazanırken, Alanya’daki mücadele 1-1 sona erdi. Galatasaray ile Alanyaspor, Türkiye Kupası’nda da 3 kez rakip olurken, turuncu-yeşilliler 2, sarı-kırmızılılar da 1 galibiyet aldı.

İç saha karnesi

Galatasaray bu sezon evinde 3 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu mücadelelerde 4 gol atarken, kalesinde de 3 gol gördü. Cimbom; Gaziantep FK’yı 2-1 ve Konyaspor’u da 2-1 mağlup ederken, Giresunspor’a ise 1-0 kaybetti.

10 golün 4’ünü Gomis attı

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 9 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4’ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’ten geldi. Gomis’in ardından Kerem Aktürkoğlu’nun 2, Sergio Oliveira ile Barış Alper Yılmaz’ın da 1’er golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK’dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor’dan Francisco Calvo kendi kalesine attı.

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Galatasaray Süper Lig’de bu sezon attığı 10 gole karşın kalesini 7 gole kapatamadı.



Sacha Boey ile Kerem Aktürkoğlu, sarı kart sınırında

Galatasaray’da Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey ile Kerem Aktürkoğlu, bu mücadelede sarı kart görmeleri halinde ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacakları Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

Dünya Kupası arasına kadar İstanbul’da oynayacak

Galatasaray, Alanyaspor maçıyla birlikte Dünya Kupası arasına kadar 4’ü Süper Lig, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere 5 karşılaşmayı İstanbul’da oynayacak. Sarı-kırmızılılar, ligde Alanyaspor ve Beşiktaş ile evinde, Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir ile de dış sahada oynayacak. Aslan, Türkiye Kupası’nda da Nef Stadyumu’nda Ofspor ile mücadele edecek.

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Ali Palabıyık düdük çalacak

Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılarını Erdem Bayık ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Galatasaray'dan Ribery paylaşımı 👇 https://t.co/BMrm9HsgG0 — SPOR (@yenisafakspor) October 21, 2022

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