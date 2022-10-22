İlkay Gündoğan iddiası

Spor

Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray'ın eski oyuncusu Ryan Babel, sarı-kırmızılı kulübü FIFA’ya şikayet etti. Hollandalı oyuncu, kontratından kalan 1.3 milyon euroyu faiziyle birlikte istedi. Fulham’dan 2019-20 sezonu başında alınan oyuncu 12 milyon euroluk sözleşmeyi imzalamıştı.