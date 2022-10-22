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İlkay Gündoğan iddiası

İngiliz basını, Galatasaray'ın Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediğini yazdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray İlkay Gündoğanı mı transfer edecek?
İlkay Gündoğan'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

Galatasaray’ın, Manchester City ile kontratı sezon sonunda bitecek İlkay Gündoğan’ı gündeme aldığı iddia edildi.

İngiliz The Sun gazetesi, sarı-kırmızılı takımın tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

Daha önce Türkiye’de futbol oynamak istediğini açıklayan İlkay’ın Manchester ekibiyle yeni kontrat yapmamasının bu iddiayı güçlendirdiği kaydedildi.

Guardiola’nın, City’nin başına geçmesinin ardından yaptığı ilk transfer olan İlkay, İngiliz ekibiyle 267 maçta 51 gol attı.

Manchester’da dört Premier Lig zaferi yaşayan oyuncu, çocukken sarı-kırmızılı takımı tuttuğunu söylemişti.

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğa'dan dikkat çeken Galatasaray ve milli takım sözleri
SPOR
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