İlkay Gündoğan iddiası

Galatasaray’ın, Manchester City ile kontratı sezon sonunda bitecek İlkay Gündoğan’ı gündeme aldığı iddia edildi.
İngiliz The Sun gazetesi, sarı-kırmızılı takımın tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.
Daha önce Türkiye’de futbol oynamak istediğini açıklayan İlkay’ın Manchester ekibiyle yeni kontrat yapmamasının bu iddiayı güçlendirdiği kaydedildi.
Guardiola’nın, City’nin başına geçmesinin ardından yaptığı ilk transfer olan İlkay, İngiliz ekibiyle 267 maçta 51 gol attı.
Manchester’da dört Premier Lig zaferi yaşayan oyuncu, çocukken sarı-kırmızılı takımı tuttuğunu söylemişti.