Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğa'dan dikkat çeken Galatasaray ve milli takım sözleri Manchester City'de forma giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nı tercih etmesi ve Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu. Gündoğan, sarı kırmızılıların 2000 yılında elde ettiği UEFA şampiyonluğu ile ilgili dikkat çekici mesajlar da verdi.

Haber Merkezi 27 Nisan 2021, 17:00 Son Güncelleme: 27 Nisan 2021, 17:25 Yeni Şafak