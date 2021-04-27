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Spor Manchester Citynin yıldızı İlkay Gündoğadan dikkat çeken Galatasaray ve milli takım sözleri
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Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğa'dan dikkat çeken Galatasaray ve milli takım sözleri

Manchester City'de forma giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nı tercih etmesi ve Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu. Gündoğan, sarı kırmızılıların 2000 yılında elde ettiği UEFA şampiyonluğu ile ilgili dikkat çekici mesajlar da verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester Citynin yıldızı İlkay Gündoğadan dikkat çeken Galatasaray ve milli takım sözleri
İlkay Gündoğan, Manchester City'de bu sezon dikkat çekici bir performans sergiliyor.

Manchester City'de muhteşem bir sezon geçiren Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, açıklamalarda bulundu.

Gündoğan'ın Almanya Milli Takımı'nı tercih etmesi ve Galatasaray ile ilgili sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İlkay Gündoğan'ın verdiği röportaj'dan dikkat çeken bölümler;

  • -"Galatasaray'ın kazandığı UEFA Kupası'nı asla unutamam. Dokuz yaşındaydım. Fenerbahçeli olan annem hariç bütün ailem Galatasaray taraftarı! Arsenal'i yendiğimizde amcam çocuklar gibi ağlamaya başladı. Bu en güzel çocukluk anılarımdan biriydi."
  • -En kötü tarafı, Almanya için mi yoksa Türkiye için mi oynayacağıma karar vermemdi. Kararımın yol açacağı tepkileri hayal edemezdim. Özellikle Türkiye'de ne kadar Türk olduğumu sorguluyorlar. Ve bu çok sinir bozucu.
  • -"Alman Milli Takımı'nda oynamam benim Türk olmadığım anlamına gelmez. Ancak bazılarının bunu anlaması çok zor görünüyor."

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