Spor Trabzonsporun Sivasspor 11i nasıl olacak?
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor'un Sivasspor 11'i nasıl olacak?

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Akyazı Stadı'nda saat 17.00'de Sivasspor'u konuk edecek. Bu mücadele öncesi bordo-mavililerin 11'i merak ediliyor. Trabzonspor'un muhtemel 11'ine ve maça dair bilgilere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Mehmet Onur Nizamoğlu Yeni Şafak
Trabzonsporun Sivasspor maçı muhtemel 11i nasıl olacak, Hamsik oynayacak mı?
Marek Hamsik, Sivasspor karşısında 11'de olacak mı?

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek. Saat 17.00'de Akyazı Stadyumu'nda başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek, Yardımcılıklarını ise Serkan Ok ile Kamil Çetin yapacak.

Süper Lig'de önümüzdeki haftayı bay geçecek bordo-mavililer, hafta içi oynanacak UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında Kızılyıldız deplasmanı öncesi bu maçta moral kazanmak istiyor.

Sınırda 4 isim

Trabzonspor'da kart sınırında 4 isim var. Trezeguet, Eren Elmalı, Marc Bartra ve Tasos Bakasetas, Sivasspor maçında sarı kart görmeleri halinde 6 Kasım'da Trabzon'da oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Hamsik kadroda olacak mı?

Çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Marek Hamsik bileğine aldığı darbeden sonra yerde kalmış ve antrenmanı yarıda bırakmıştı.

Yapılan kontrollerin temiz çıkmasının ardından sonraki günlerdeki idmanlara çıkan Slovak yıldızın Sivasspor maçı 11'nde oynaması bekleniyor.

İşte Trabzonspor'un Sivasspor muhtemel 11'i

  • Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Phillippe Gbamin, Marek Hamsik, Tasos Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Mahmoud Trezeguet, Maxi Gomez

Sivasspor'un muhtemel 11'i

  • Ali Şaşal Vural, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Charisis, Saba, Gradel, Yatabare

Kadıköy'den çıkış yok
SPOR
Kadıköy'den çıkış yok

Kartal'da orta sahaya neşter
SPOR
Kartal'da orta sahaya neşter
90 pozisyonun 85i doğru

'90 pozisyonun
85'i doğru'

​TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den VAR açıklaması.
İki takımarasındaki 13. randevu

İki takım
arasındaki 13. randevu

​Galatasaray ile Alanyaspor maçı öncesi son notlar.
Süper Lige gelebilir

Süper Lig'e gelebilir

İngiliz basınından dikkati çeken İlkay Gündoğan iddiası.
Galatasaray'a <br>dava açtı

Galatasaray'a
dava açtı

Ryan Babel sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etti.
'Her kulvarda iddialıyız'

'Her kulvarda iddialıyız'

​Ahmet Ağaoğlu bu sezonki hedefleriyle ilgili konuştu.
Kadıköy'den <br>çıkış yok

Kadıköy'den
çıkış yok

Fenerbahçe iç sahada rakiplerine büyük üstünlük kurdu.
Orta sahaya neşter

Orta sahaya neşter

Valerien Ismael 11'de değişiklik yapacak.
Galibiyeti<br>son dakikada aldılar

Galibiyeti
son dakikada aldılar

​Antalyaspor, İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek haftalar sonra kazanmayı başardı.
Anfield'a mescit

Anfield'a mescit

​Dünyaca ünlü kulüp stadyuma mescit yaptırdı.
Anlamlı hareket

Anlamlı hareket

Bartın'da hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine destek kampanyası başlatıldı.
'Geçmiş olsun'

'Geçmiş olsun'

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Daum mesajı.
Süper Lig'den <br>dört isim

Süper Lig'den
dört isim

Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
'Elhamdülillah' <br>diyerek duyurdu

'Elhamdülillah'
diyerek duyurdu

Franck Ribery yeşil sahalara veda etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.