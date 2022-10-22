Trabzonspor'un Sivasspor 11'i nasıl olacak?

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek. Saat 17.00'de Akyazı Stadyumu'nda başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek, Yardımcılıklarını ise Serkan Ok ile Kamil Çetin yapacak.

Süper Lig'de önümüzdeki haftayı bay geçecek bordo-mavililer, hafta içi oynanacak UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında Kızılyıldız deplasmanı öncesi bu maçta moral kazanmak istiyor.

Sınırda 4 isim

Trabzonspor'da kart sınırında 4 isim var. Trezeguet, Eren Elmalı, Marc Bartra ve Tasos Bakasetas, Sivasspor maçında sarı kart görmeleri halinde 6 Kasım'da Trabzon'da oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Hamsik kadroda olacak mı?

Çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Marek Hamsik bileğine aldığı darbeden sonra yerde kalmış ve antrenmanı yarıda bırakmıştı.

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Yapılan kontrollerin temiz çıkmasının ardından sonraki günlerdeki idmanlara çıkan Slovak yıldızın Sivasspor maçı 11'nde oynaması bekleniyor.

İşte Trabzonspor'un Sivasspor muhtemel 11'i

Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Phillippe Gbamin, Marek Hamsik, Tasos Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Mahmoud Trezeguet, Maxi Gomez

Sivasspor'un muhtemel 11'i

Ali Şaşal Vural, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Charisis, Saba, Gradel, Yatabare

🗣️ Marek Hamsik: "Umarım birileri şampiyonluk görüntülerimizin güzel bir kaydını almıştır, film için. Futbol tarihinin en iyi kutlaması olabilir."



🤩 O sırada Yeni Şafak Drone ekibi ⬇️pic.twitter.com/PkMClyqh3i — SPOR (@yenisafakspor) October 20, 2022

Rıza Çalımbay: "Trabzonspor'a karşı disiplinli ve konsantre olmamız gerekiyor. Herkesin kapasitesinin üstüne çıkması, takım halinde oynamamız gerekiyor. Oradan güzel bir şekilde ayrılacağımıza inanıyorum" pic.twitter.com/OJhUIcZu4d REKLAM October 20, 2022

SPOR Kadıköy'den çıkış yok