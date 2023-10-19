|
Spor

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 10 maç

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 derbinin sadece 1’i beraberlikle sona erdi. Geride kalan 9 karşılaşmada siyah-beyazlılar 5, sarı-kırmızılılar ise 4 galibiyet elde etti.

12:06 . 19/10/2023 Perşembe
IHA
Salih Uçan ile Sergio Oliveira'nın top kapma mücadelesi.

Salih Uçan ile Sergio Oliveira'nın top kapma mücadelesi.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü RAMS Park’ta mücadele edecek. Bu müsabaka öncesinde iki takımın oynadığı son 10 derbide tek beraberlik çıktı.


Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 karşılaşmada siyah-beyazlıların galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka da berabere tamamlandı. İki takım da galibiyetleri evindeki maçlarda aldı.


Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)





#Süper Lig
#Beşiktaş
#Galatasaray
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En güzel, anlamlı 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve sözleri 2023