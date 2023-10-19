Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 10 maç

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü RAMS Park’ta mücadele edecek. Bu müsabaka öncesinde iki takımın oynadığı son 10 derbide tek beraberlik çıktı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 karşılaşmada siyah-beyazlıların galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka da berabere tamamlandı. İki takım da galibiyetleri evindeki maçlarda aldı.