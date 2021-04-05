Galatasaray Kaan Ayhan için transfer çalışmalarına başladı

Savunmada büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışıyor.
Kaan Ayhan için girişimler başladı
İtalyan gazeteci Nicola Schira, sarı-kırmızılıların Serie A ekiplerinden Sassuolo’da oynayan Kaan Ayhan için girişimlere başladığını yazdı. Teknik ekibin milli futbolcuyu çok istediği ve masadaki transfer formülünün satın alma opsiyonuyla kiralama olduğu kaydedildi.
Transfere sıcak bakıyor
26 yaşındaki futbolcu, sezon başında Düsseldorf’tan 2.5 milyon euro bedelle Sassuolo’nun yolunu tutmuştu. 17 lig maçında 757 dakika şans bulabilen Kaan’ın gelecek transfer tekliflerine sıcak baktığı vurgulanıyor.