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Galatasaray Kaan Ayhan için transfer çalışmalarına başladı

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray, Sassuolo forması giyen milli oyuncu Kaan Ayhan için transfer çalışmalarına başladı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Kaan Ayhan için transfer çalışmalarına başladı
Kaan Ayhan'ın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Savunmada büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışıyor.

Kaan Ayhan için girişimler başladı

İtalyan gazeteci Nicola Schira, sarı-kırmızılıların Serie A ekiplerinden Sassuolo’da oynayan Kaan Ayhan için girişimlere başladığını yazdı. Teknik ekibin milli futbolcuyu çok istediği ve masadaki transfer formülünün satın alma opsiyonuyla kiralama olduğu kaydedildi.

Transfere sıcak bakıyor

26 yaşındaki futbolcu, sezon başında Düsseldorf’tan 2.5 milyon euro bedelle Sassuolo’nun yolunu tutmuştu. 17 lig maçında 757 dakika şans bulabilen Kaan’ın gelecek transfer tekliflerine sıcak baktığı vurgulanıyor.

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