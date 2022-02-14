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Galatasaray kabustan uyanamıyor: Torrent çare olamadı

Bu sezon ligde ve kupada aradığını bulamayan Galatasaray’da kötü gidişat bitmek bilmiyor. Son olarak Kayserispor’la berabere kalan Aslan, son 14 maçında sadece 1 kez kazandı. Sarı-kırmızılılarda yeniler katkı veremezken teknik adam değişikliği de kar etmedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray kabustan uyanamıyor: Torrent çare olamadı
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent

Süper Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak kötü sonuçlarına bir yenisini ekleyen Galatasaray, kabustan uyanamıyor. Sezon öncesinde başkanlığa seçilen Burak Elmas yönetiminde yeniden yapılanma hedefiyle yola çıkan sarıkırmızılı takım, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nda şu ana kadar sergilediği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Ligde üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Süper Lig’de son 14 maçının sadece birini kazanan, son 6 maçında ise galibiyet elde edemeyen ve toplamda 29 puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise dahil olduğu ilk tur olan 5. turda, TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’a elendi.

Yeniler katkı yapamadı

Galatasaray’da Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim’in sezon öncesinde takımda uygulamaya koyduğu gençleştirme öncelikli yeniden yapılanma projesi bekleneni veremedi. Proje çerçevesinde Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Victor Nelsson ve Olimpiu Morutan transfer edilirken, Halil Dervişoğlu ve Gustavo Assunçao’yu da kiralandı. Assunçao ile devre arasında yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp bu oyuncular için yaklaşık 25 milyon Euro harcadı. Bu transferler arasında şu ana kadar performansıyla öne çıkan olmazken, bazı isimler ise hayal kırıklığı yaşattı.

  • Hoca değişikliği yaramadı
  • Sarı-kırmızılı takımın bu sezon yaşadığı kötü gidişatı, yapılan teknik direktör değişikliği de sonlandıramadı. Galatasaray’da kötü neticeler sonrasında teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılırken yerine İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent getirildi. Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde ligde oynadığı 20 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 27 puan topladı. Galatasaray, Torrent idaresinde ise çıktığı 5 maçta ise 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı, galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu 5 maçta sadece 2 puan kazandı.

Galatasaray kazanmayı unuttu
SPOR
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