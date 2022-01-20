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Galatasaray-Kasımpaşa | CANLI

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Kasımpaşa | CANLI
Galatasaray-Kasımpaşa

Hafta içi mesaisinin gerçekleştiği Süper Lig'in 22. haftasının son maçı İstanbul'da oynanacak. Beklentilerin oldukça altında bir sezon geçiren Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa olacak.

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Futbolseverler 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi beIN Sports 1'den izleyebilecek.

Galatasaray'ın 11'i;

  • İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Ömer Bayram, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

Domenec Torrent'in Kasımpaşa maçına 3'lü savunma ile çıkması bekleniyor.

Kasımpaşa'nın 11'i;

  • Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Eren, Hajradinovic, Doğucan, Travnik, Ben Ouanes, Ahmet, Umut
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