Galatasaray-Kasımpaşa | CANLI

Hafta içi mesaisinin gerçekleştiği Süper Lig'in 22. haftasının son maçı İstanbul'da oynanacak. Beklentilerin oldukça altında bir sezon geçiren Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa olacak.
Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Futbolseverler 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi beIN Sports 1'den izleyebilecek.
Galatasaray'ın 11'i;
İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Ömer Bayram, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.
Domenec Torrent'in Kasımpaşa maçına 3'lü savunma ile çıkması bekleniyor.
Kasımpaşa'nın 11'i;
- Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Eren, Hajradinovic, Doğucan, Travnik, Ben Ouanes, Ahmet, Umut