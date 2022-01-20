Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor: Aslantepe'de '3' puan Kasımpaşa'nın

Süper Lig’in 22’nci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa’ya galibiyeti getiren goller 45 3’te Donk, 60’ta Umut Bozok ve 90 5’te Varga’dan gelirken, Galatasaray’ın tek golünü ise 39’da Halil Dervişoğlu kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray 27 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 24 puana yükseldi

Taraftarlar, geçtiğimiz hafta Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık için maçın ilk 5 dakika sessiz kaldı. 5’inci dakikada sahadaki herkes maçı bırakarak, Ahmet Çalık’ı alkışladı.

Karşılaşmadan dakikalar;

4’üncü dakikada sağ kanattan Hadegjonaj’ın içeri kestiği topta Umut Bozok’un vuruşunu kaleci İsmail Çipe çeldi.

REKLAM

10’uncu dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Alpaslan Öztürk’ün kafa vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran’da kaldı.

32’nci dakikada Cicaldau’nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram’ın vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

GOL!

39’uncu dakikada Kasımpaşa’nın kullandığı köşe vuruşu sonrasında hızlı çıkan Galatasaray’da topla buluşan Morutan, pasını Halil Dervişoğlu’na aktardı. Halil'in topu bir süre sürdükten sonra rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruş, ağlara gitti: 1-0.

GOL!

45+3’üncü dakikada Kasımpaşa’nın kullandığı köşe vuruşunda Tarkan Serbest, ceza sahası içinde topla buluştuktan sonra pasını Donk’a çıkarttı. Donk’un penaltı noktasına yakın bir bölgeden yaptığı vuruş ağları sarstı: 1-1.

56’ncı dakikada Morutan’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Halil Dervişoğlu, topu yerden içeri kesti. Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşu direkten dönerken, bir kez daha topa müdahale etmeye çalışan Kerem’in şutu auta gitti.

57’nci dakikada Travnik’in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Umut Bozok’un yaptığı vuruş, yandan auta çıktı.

REKLAM

GOL!

60’ıncı dakikada Ben Ouanes’in sol kanattan içeri çevirdiği topta altıpasta topla buluşan Umut Bozok, topu düzeltip vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 1-2.

GOL!

90+3’üncü dakikada Galatasaray ceza sahasında yaşanan karambol sonucunda Varga topu ağlara gönderirken, ofsayt bayrağı kalktı. VAR’da çizilen çizgi sonrasında ofsayt olmadığı tespit edilen pozisyon, 90+5’inci dakikada gol olarak sonuçlandı.

Müsabaka deplasman ekibinin 3-1’lik üstünlüğü ile son buldu.

'Yönetim istifa' sloganları

Galatasaray - Kasımpaşa maçını tribünde takip eden taraftarlar, başkan Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet etti. Taraftarlar maç boyunca “Yönetim istifa” tezahüratlarında bulunurken, aynı zamanda “İmparator Fatih Terim” tezahüratı da yaptı.

Galatasaray’ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı ve kötü gidişini durduramadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında alan Aslan daha sonra oynadığı 3 müsabakada da mağlup oldu. Cimbom bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa’ya yenildi.

REKLAM

Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında pazar günü evinde Trabzonspor ile oynayacak.