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Galatasaray - Kasımpaşa | Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray - Kasımpaşa | Canlı skor - Canlı sonuç

17:1728/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray - Kasımpaşa
Galatasaray - Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligdeki 6 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar seriyi sürdürmek istiyor. Mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Galatasaray-Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.


RAMS Park'ta oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor.


Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece 1'inde mağlup oldu.


Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da ise Brekalo kart cezalısı.


GALATASARAY - KASIMPAŞA 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Kerem, Sara, Sallai, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Cafu, Hajradinovic, Aytaç, Barak, Fall, Nuno da Costa.


GALATASARAY - KASIMPAŞA CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Galatasaray
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig

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