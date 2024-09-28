Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligdeki 6 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar seriyi sürdürmek istiyor. Mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Galatasaray-Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
RAMS Park'ta oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor.
Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece 1'inde mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da ise Brekalo kart cezalısı.
GALATASARAY - KASIMPAŞA 11'LER
Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Kerem, Sara, Sallai, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Cafu, Hajradinovic, Aytaç, Barak, Fall, Nuno da Costa.